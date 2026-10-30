Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, in viale Lombardia, il tratto locale della Saronno-Monza e una delle arterie più trafficate della città. Un ciclista di 62 anni è stato investito da un veicolo mentre si trovava lungo la strada, non lontano dall’intersezione con via Morandi.

L’allarme è scattato alle 14.25, quando è stata richiesta l’assistenza dei soccorritori per un investimento. La centrale operativa di Areu 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, intervenuta in codice verde. Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasta coinvolto soltanto il ciclista, che ha riportato solo lievi contusioni

Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e le circostanze in cui si è verificato il sinistro, avvenuto lungo una strada caratterizzata quotidianamente da un intenso traffico automobilistico. Dei rilievi si è occupata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

(foto archivio: intervento dei soccorsi per un precedente incidente in viale Lombardia a Saronno)

30102026