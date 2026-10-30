Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali a pochi chilometri di distanza e praticamente in contemporanea nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre. I soccorsi sono stati attivati alle 14.30 per due distinti episodi avvenuti a Saronno, in viale Prealpi, e a Caronno Pertusella, in via Santa Margherita.

A Saronno l’incidente ha coinvolto due automobili lungo viale Prealpi. Una donna di 66 anni è rimasta coinvolta nello scontro. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, con attivazione iniziale in codice giallo. L’intervento si è concluso senza trasporto in ospedale. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Sempre alle 14.30 è scattato l’allarme a Caronno Pertusella, in via Santa Margherita, dove una donna di 64 anni è caduta dalla bicicletta. Anche in questo caso la richiesta di soccorso è stata inizialmente classificata in codice giallo. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Misericordia di Arese e sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno. Per la ciclista, la valutazione sanitaria è stata successivamente indicata in codice verde, dunque per lesioni non gravi. Restano da chiarire le dinamiche dei due incidenti, che hanno richiesto l’attivazione dei soccorsi nello stesso momento in due comuni confinanti.

30102026