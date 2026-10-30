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SARONNO – Anche la Croce Rossa di Saronno si unisce al cordoglio per la tragedia dell’elicottero militare italiano precipitato in Bosnia-Erzegovina, nella quale hanno perso la vita quattro militari, tra cui due appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Il comitato saronnese ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime e ai colleghi.

«Il Comitato di Saronno si unisce al dolore per la tragica scomparsa dei militari che hanno perso la vita nell’incidente in elicottero accaduto in Bosnia, tra cui due appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana», si legge nella comunicazione diffusa dall’associazione. «Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alle famiglie, ai colleghi e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita», prosegue il messaggio, che si conclude con un pensiero rivolto alle vittime: «Onore alla loro memoria».

Un messaggio di partecipazione al lutto che arriva anche dal territorio saronnese, dove la Croce Rossa è quotidianamente impegnata nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

La tragedia è avvenuta giovedì 29 ottobre nella zona di Brčko, in Bosnia-Erzegovina, dove un elicottero militare italiano CH-47 Chinook, impegnato nell’operazione europea Eufor Althea, è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. Le vittime sono quattro: i sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi e i due appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci. Altre undici persone sono rimaste ferite.

(foto archivio)

30102026