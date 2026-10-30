Città

SARONNO – Un centinaio di studenti, striscioni e cartelli, un corteo attraverso il centro cittadino e un sit-in conclusivo in piazza Libertà. Si è svolta questa mattina, venerdì 30 ottobre, la manifestazione studentesca dedicata ai temi della scuola, della sicurezza e dei diritti. Tutto si è svolto in un clima tranquillo, sotto gli occhi delle forze dell’ordine.

A promuovere la mobilitazione è stato il collettivo Praxis, che ha scelto lo slogan «Non ci stiamo!». Al centro della protesta la sicurezza degli edifici scolastici, il contrasto allo sfruttamento nei percorsi di formazione scuola-lavoro, la salute mentale pubblica, il diritto allo studio e la tutela dei diritti degli studenti e dei lavoratori.

Il ritrovo era stato fissato alle 8 in via Carso, nella zona degli istituti scolastici cittadini. Attorno alle 9 i partecipanti si sono messi in marcia, attraversando il sottopasso di via I Maggio per raggiungere il centro storico. Il corteo, scandendo slogan, ha quindi fatto ingresso nell’area pedonale da corso Italia, proseguendo verso piazza Libertà. Gli studenti hanno percorso le vie cittadine mostrando striscioni e cartelli con le rivendicazioni della manifestazione. Il loro passaggio non ha mancato di suscitare curiosità tra i passanti, alcuni dei quali si sono fermati a osservare il corteo nel cuore della città.

Attorno alle 10 i manifestanti hanno raggiunto piazza Libertà, punto conclusivo del percorso. Qui si è tenuto un breve sit-in in una cornice decisamente insolita: quella delle casette in legno del mercatino del Trentino, già allestite nella piazza. Una scenografia suggestiva e particolare, che ha fatto da sfondo alla conclusione della mobilitazione studentesca. L’intera manifestazione si è svolta alla presenza delle forze dell’ordine, senza tensioni né problemi di ordine pubblico. Il clima è rimasto assolutamente tranquillo sia durante l’attraversamento del centro sia nel corso del momento conclusivo in piazza Libertà.

(foto: studenti oggi in piazza Libertà)

30102026