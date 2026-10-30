Cronaca

SARONNO – “Non ci stiamo!”. È questo lo slogan scelto per la manifestazione annunciata per oggi, venerdì 30 ottobre, a Saronno. Un corteo che porterà in strada studenti per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza nelle scuole, al diritto allo studio, alla salute mentale e ai diritti di studenti e lavoratori.

L’appuntamento è fissato alle 8 in via Carso, dove è previsto il ritrovo dei partecipanti. La partenza del corteo è annunciata per le 9.

A promuovere l’iniziativa è il collettivo Praxis, che ha diffuso sui social una locandina con lo slogan della mobilitazione e le cinque principali rivendicazioni.

Al primo posto c’è la richiesta di un’edilizia scolastica sicura, seguita dallo stop allo sfruttamento nei percorsi di formazione scuola-lavoro (Fsl). Tra i temi della protesta figurano anche la salute mentale pubblica, il diritto allo studio e la tutela dei diritti degli studenti e dei lavoratori.

“Porta la tua voce!” è l’invito rivolto a chi intende partecipare. Gli organizzatori chiedono di portare megafoni, striscioni, cartelli, bandiere e casse per rendere visibili e ascoltabili le richieste della manifestazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09