Cronaca

SARONNO – Un motociclista di 25 anni ferito, la strada chiusa tra le due rotonde e un lungo intervento dei soccorritori. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri, giovedì 29 ottobre, alle 15.30 in viale Europa, all’altezza del civico 58.

A scontrarsi sono state una moto Yamaha e una Skoda Fabia. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, sarebbe stata la moto a tamponare la vettura. Il conducente dell’auto è rimasto illeso, mentre il motociclista è finito a terra, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il 25enne è stato trovato cosciente, ma sofferente. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Saronno e un mezzo di soccorso avanzato. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della motocicletta, e la polizia locale di Saronno, che ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli operatori, viale Europa è stato chiuso al traffico nel tratto compreso tra le due rotonde. L’intervento si è protratto per circa un’ora, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro, sulla quale sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

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