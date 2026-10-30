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TRADATE – Una mattinata di emozione e raccoglimento per i ragazzi della Comunità pastorale Santo Crocifisso, che sabato scorso hanno ricevuto per la prima volta il sacramento della Riconciliazione. La celebrazione si è svolta a Ceppine, coinvolgendo i giovani nel loro percorso di preparazione ai sacramenti.

A raccontare l’esperienza è stata la stessa comunità pastorale, che ha sottolineato il significato di questo passaggio nel cammino di fede dei ragazzi: dall’emozione dell’attesa alla gioia del perdono, attraverso un momento vissuto con semplicità e partecipazione.

Particolarmente significativo il gesto simbolico proposto durante l’incontro: i ragazzi hanno bruciato alcuni foglietti sui quali avevano annotato i propri peccati, a rappresentare la possibilità di lasciarsi alle spalle gli errori e ricominciare.

«Un gesto semplice per ricordare che il perdono di Dio cancella tutto e ci fa ripartire leggeri», ha spiegato la comunità pastorale, condividendo anche alcune fotografie della mattinata. L’iniziativa ha rappresentato una tappa importante del percorso di formazione religiosa dei ragazzi, attraverso un’esperienza pensata per aiutarli a comprendere il significato della Riconciliazione e del perdono nella tradizione cristiana.

30102026