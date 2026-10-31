Saronnese

ORIGGIO – Tre notti consecutive di chiusure sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di pavimentazione. I provvedimenti, comunicati da Autostrade per l’Italia, interesseranno gli svincoli di Origgio e Lomazzo sud tra lunedì 2 e giovedì 5 novembre, con limitazioni esclusivamente agli ingressi autostradali, in entrambe le direzioni.

Il primo intervento riguarderà lo svincolo di Origgio, che resterà chiuso in entrata dalle 21 di lunedì 2 novembre alle 5 di martedì 3 novembre, sia verso Lainate sia verso Como. Per gli automobilisti diretti verso Lainate, Autostrade per l’Italia indica come alternativa l’ingresso allo svincolo di Uboldo. Chi deve invece viaggiare in direzione Como potrà utilizzare gli svincoli di Saronno oppure di Uboldo.

Nelle due notti successive i lavori interesseranno lo svincolo di Lomazzo sud, anche in questo caso con chiusura in entrata in entrambe le direzioni. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di martedì 3 novembre alle 5 di mercoledì 4 novembre e nuovamente dalle 21 di mercoledì 4 novembre alle 5 di giovedì 5 novembre.

Durante queste fasce orarie, gli automobilisti potranno utilizzare in alternativa gli ingressi autostradali di Turate o di Lomazzo nord. Le limitazioni sono programmate nelle ore serali e notturne per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione. Le chiusure comunicate riguardano soltanto l’entrata agli svincoli interessati e non prevedono, sulla base delle informazioni diffuse, limitazioni alle uscite.

(foto archivio)

31102026