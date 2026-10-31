Basket

SARONNO – Una serata di basket e divertimento in occasione di Halloween. Oggi, sabato 31 ottobre, la Robur Basket Saronno torna davanti al pubblico amico per affrontare la Bocconi Milano nella sesta giornata del campionato di serie B Interregionale, Conference Nord-Ovest, girone A. Appuntamento alle 21 al PalaRonchi di via Colombo.

La formazione saronnese, guidata dai coach Bonassi e Girotto, riceve una squadra che occupa attualmente il nono posto in classifica, con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle prime cinque giornate. Un nuovo impegno casalingo per la Robur, chiamata a confrontarsi con un’avversaria alla ricerca di punti per migliorare la propria posizione.

Ma la partita avrà anche un contorno particolare. La società ha infatti organizzato una speciale serata di Halloween, invitando il pubblico a presentarsi al palazzetto in maschera. Durante l’evento è prevista una sfilata dei costumi, con la premiazione della maschera più bella della serata.

Un’iniziativa pensata per coinvolgere tifosi, famiglie e giovani appassionati, unendo lo spettacolo del basket all’atmosfera della festa di Halloween. La società invita tutti i sostenitori a partecipare e a sostenere la squadra dagli spalti del PalaRonchi.

31102026