Basket

SARONNO – Serata difficile per la Robur Saronno, che nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale oggi è stata sconfitta 72-95 dalla Bocconi Milano al PalaRonchi di via Colombo. Dopo un primo tempo combattuto, gli ospiti hanno preso il largo nella terza frazione grazie soprattutto alla precisione nel tiro dalla lunga distanza, indirizzando definitivamente una partita rimasta in equilibrio nei primi venti minuti.

Avvio vivace, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, rispondendo colpo su colpo ai canestri avversari. Il primo quarto si è chiuso sul 22-22, fotografia di una sfida giocata su ritmi sostenuti e senza che nessuna delle due squadre riuscisse a prendere il sopravvento.

L’equilibrio è proseguito anche nel secondo periodo, nel quale si è registrato il debutto in maglia Robur di Caglio, nuovo innesto arrivato in settimana. Il giocatore si è subito messo in evidenza anche nella costruzione del gioco: proprio da un suo assist è nato il canestro di Sironi sulla sirena dell’intervallo lungo, che ha fissato il punteggio sul 45-53, lasciando i saronnesi a otto lunghezze dagli avversari.

Al rientro dagli spogliatoi è arrivato l’allungo decisivo della Bocconi. I milanesi hanno trovato continuità dall’arco dei tre punti, piazzando una serie di triple che hanno progressivamente scavato il solco. La Robur ha provato a rispondere, ma non è riuscita a contenere l’efficacia offensiva degli ospiti, che hanno chiuso il terzo quarto avanti 58-76.

Nell’ultima frazione il copione non è cambiato. La Bocconi ha amministrato il vantaggio senza concedere ai padroni di casa la possibilità di riaprire la contesa, ampliando ulteriormente il divario fino al definitivo 72-95.

Tra i giocatori della formazione milanese figura anche lo statunitense Roberto Di Sibio, protagonista appena due settimane fa di una prestazione individuale straordinaria sul campo del Don Bosco Torino: ben 46 punti realizzati in una sola partita, un bottino che tuttavia non era bastato alla Bocconi per evitare la sconfitta.

Per la Robur resta il rammarico di non essere riuscita a dare continuità ai primi due quarti, nei quali aveva saputo tenere testa agli avversari. A fare la differenza è stata soprattutto la ripresa, con le triple milanesi che hanno spezzato l’equilibrio e deciso l’incontro.

Robur Saronno-Bocconi Milano 72-95

Parziali: 22-22, 23-31, 13-23, 14-19.

Progressivi: 22-22, 45-53, 58-76, 72-95.

Campionato di serie B Interregionale, settima giornata.

(foto: una fase del match e sotto il nuovo acquisto Caglio)

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