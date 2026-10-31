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SARONNO – Un nuovo rinforzo per la Robur Basket Saronno, impegnata nel campionato maschile di Serie B Interregionale. La società ha annunciato l’ingaggio di Simone Caglio, guardia classe 2002, che va a completare il roster a disposizione dell’allenatore Matteo Bonassi.

Nonostante la giovane età, Caglio può già vantare esperienze importanti nei campionati nazionali. Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Cantù, con la quale ha collezionato anche una presenza in Serie A1, ha successivamente giocato in Serie B Nazionale con l’Aurora Desio e con Monferrato. Proprio nell’ultima stagione ha fatto registrare una media superiore ai 7 punti a partita.

Esterno rapido, particolarmente efficace nell’attaccare il canestro, il nuovo acquisto arriva a Saronno dopo aver superato un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi mesi. Il suo inserimento nella squadra dovrebbe essere facilitato dal fatto che si allena già da diverse settimane con i nuovi compagni, avendo partecipato alla preparazione e alle prime fasi del campionato.

Caglio sarà a disposizione già per la partita di oggi, sabato 31 ottobre, contro Bocconi Milano.

L’innesto arriva dopo cinque giornate con bilancio di tre vittorie e due sconfitte. L’obiettivo della società è ampliare le possibilità di rotazione di coach Bonassi senza alterare gli equilibri di un gruppo che ha già mostrato buone qualità in questo avvio di stagione.

31102026