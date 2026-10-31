Basket

SARONNO – Torna davanti al proprio pubblico la Robur Basket Saronno, che questa sera, sabato 31 ottobre, alle 21 affronta Bocconi Milano al PalaRonchi di via Colombo. La sfida è valida per la sesta giornata del campionato maschile di Serie B Interregionale. La formazione allenata da Matteo Bonassi arriva all’appuntamento con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte, per un totale di 6 punti in classifica. Dopo cinque giornate i saronnesi si trovano nel gruppo di squadre a metà graduatoria, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore campo.

La Robur è reduce da due trasferte consecutive contro formazioni della provincia di Varese, concluse con una vittoria contro Campus Varese e una sconfitta sul campo dell’Academy. Proprio quest’ultimo successo ha restituito fiducia alla squadra, che vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

L’avversaria di questa sera è Bocconi Milano, formazione composta in buona parte da universitari e guidata dall’allenatore Carlo Favero. I milanesi occupano attualmente la parte bassa della classifica con 4 punti, ma rappresentano un ostacolo da non sottovalutare. Nel giornalino ufficiale della Robur vengono descritti come una squadra giovane, organizzata e capace di mettere in difficoltà gli avversari.

Per Saronno la novità è rappresentata dall’arrivo della guardia Simone Caglio, classe 2002, reduce dall’esperienza in Serie B Nazionale con Monferrato e già a disposizione di coach Bonassi. Il nuovo acquisto, cresciuto nel settore giovanile di Cantù, si allena da diverse settimane con i compagni e potrà contribuire alle rotazioni della formazione biancazzurra.

Tra i protagonisti di questo avvio di stagione figurano Fontana, Di Sibio, Campeggi e Valentini, mentre la squadra può contare anche sull’apporto di Macchi e Guarise. La partita di questa sera rappresenta dunque un’occasione importante per la Robur, chiamata a confermare quanto di buono mostrato nelle prime cinque giornate e a cercare il quarto successo stagionale.

Le formazioni

Robur Saronno: Cozza, Zimonjic, Acunzo, Sironi, Zotti Paulovic, Gualdi, Martinalli, Molteni, Pauese, Redaelli, Bol, Aleha, Panceri, Bagordo. Allenatore: Matteo Bonassi.

Bocconi Milano: Vandini Riccardo, De Giorgi Filippo, Fonio Fracchia Renato, Guarise Edoardo, Rossi Bellora Leon, Macchi Matteo, Bellinaso Remigio, Campeggi Riccardo, Ahartuna Burak, Torreggiani Leonardo, Guzzardi Alessandro, Valentini Antonio, Di Sibio Robert, Marchetti Filippo, Fontana Edoardo. Allenatore: Carlo Favero.

Classifica dopo 5 giornate: Monferrato 10 punti; Varese Academy, Pavia 8; Saronno, Crocetta, Oleggio 6; Bocconi, Esperia, Gallarate, Gazzada, Senigallia 4; Borgomanero, Virtus Cermenate, Ternierese 2; Campus Varese 0.

31102026