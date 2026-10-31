Calcio

ROVELLO PORRO – Vittoria del Como nel derby lombardo del campionato Primavera 1. Oggi pomeriggio al centro sportivo Angelo Volontè di via Ariosto, i giovani lariani allenati da Gianluca Falsini hanno superato l’Atalanta per 2-1 nella nona giornata, grazie alle reti di Fustini e Albini. I bergamaschi hanno accorciato le distanze soltanto nel recupero con Olijars.

La cronaca – Partenza decisa del Como, che ha sbloccato il risultato già al 6′ con un colpo di testa di Fustini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa hanno mantenuto il controllo del gioco per buona parte del primo tempo, creando altre occasioni pericolose. L’Atalanta ha provato a reagire con Colombo e con una punizione di Ruiz de Valdivia, respinta dal portiere Damioli. Il Como è però andato nuovamente vicino al gol con Albini, che al 27′ ha sfiorato il raddoppio con una conclusione dal limite e poco dopo ha impegnato Sonzogni con un colpo di testa. Prima dell’intervallo, un’altra opportunità per Tigano, fermato dalla difesa nerazzurra.

Nella ripresa i lariani hanno continuato a cercare il secondo gol, arrivato al 21′ con Albini, che ha portato il risultato sul 2-0. La squadra di Falsini ha così consolidato il vantaggio, ma l’Atalanta non si è arresa e ha cercato di riaprire la partita. La rete bergamasca è arrivata al 48′ della ripresa, quando Olijars ha accorciato le distanze. Troppo tardi, però, per completare la rimonta: il Como ha difeso il successo fino al fischio finale, conquistando tre punti importanti davanti al pubblico di Rovello Porro.

Per i lariani una vittoria che consente di salire a quota 12 punti in classifica, dopo la sconfitta della settimana precedente sul campo del Cagliari. Un altro risultato positivo sul terreno dell’Angelo Volontè, che nelle scorse settimane aveva ospitato anche il successo del Como contro il Manchester United nella UEFA Youth League.

Como-Atalanta 2-1

COMO: Damioli, Maklouf, Grilli, Andrealli (39′ st Pisati), Bonsignori, Tigano (17′ st Turella), Fustini, De Paoli, Cassano, Albini, Zamagni. A disposizione: Sgarbi, Soumah, Bosze, Bulgheroni, Asfour, Arui, Epifani, De Pauli, Cauli. Allenatore: Falsini.

ATALANTA: Sonzogni, Percassi, Cojocariu, Gasparello, Cakolli, Colombo (16′ st Bono), Leandri, Forlani, Ciapini, Ruiz de Valdivia, Bosisio. A disposizione: Ugwu, Gariani, Kane, Aliprandi, Perillo, Orlacchio, Fugazzola, Berrima, Olijars, Olivieri. Allenatore: Bosi.

Arbitro: Castellano di Nichelino (Cattaneo di Monza e Fabrizi di Frosinone).

Marcatori: 6′ pt Fustini (C), 21′ st Albini (C), 48′ st Olijars (A).

Note – Spettatori 400. Ammonito Ruiz de Valdivia (A).

(foto: esultanza del Como dopo il secondo gol)

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