Calcio

ROVELLO PORRO – Torna il grande calcio giovanile al centro sportivo Angelo Volontè di via Ariosto. Oggi, sabato 31 ottobre, alle 15, il Como ospita l’Atalanta nella nona giornata del campionato Primavera 1, in un confronto tra due formazioni alla ricerca di punti per risalire la classifica.

I lariani, allenati da Gianluca Falsini, si presentano all’appuntamento con 9 punti, due in più dei bergamaschi, fermi a quota 7. Per il Como l’obiettivo è tornare al successo dopo la sconfitta per 3-2 rimediata domenica scorsa sul campo del Cagliari. L’Atalanta, guidata da Giovanni Bosi, è invece reduce dal pareggio contro la Lazio.

Per i giovani comaschi si tratta anche di ritrovare le sensazioni della prestigiosa vittoria conquistata mercoledì 21 ottobre, sempre a Rovello Porro, contro il Manchester United nella UEFA Youth League. Davanti a 420 spettatori, il Como aveva superato gli inglesi per 2-1 grazie alle reti di Papaccioli e Albini nei primi venti minuti, resistendo poi al ritorno degli ospiti, a segno nella ripresa con Fletcher.

La formazione di Falsini è tornata a vincere anche mercoledì scorso, battendo 2-0 il Pescara nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera, con gol di Ballone e Fustini. Ora l’attenzione si sposta nuovamente sul campionato, dove il Como cerca punti importanti davanti al pubblico di casa.

La partita odierna sarà diretta da Giovanni Castellano della sezione di Nichelino, assistito da Fabio Cattaneo di Monza e Davide Fabrizi di Frosinone. Per chi non sarà al centro sportivo di Rovello Porro, è prevista la diretta su Primavera TV di Sportitalia, accessibile dal canale 60 del digitale terrestre e attraverso il sito e l’app dell’emittente.

Classifica Primavera 1 dopo l’ottava giornata: Inter 18 punti; Parma, Bologna, Empoli 15; Roma 13; Genoa, Lazio 12; Cagliari 11; Fiorentina, Lecce, Cesena, Milan 10; Como, Torino, Sassuolo, Juventus 9; Hellas Verona 8; Atalanta 7; Monza 6; AlbinoLeffe 5.

31102026