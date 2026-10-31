Castiglione Olona, domenica 1 novembre le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate
31 Ottobre 2026
CASTIGLIONE OLONA – Si terranno domenica 1 novembre le celebrazioni organizzate dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre. Un appuntamento dedicato alla memoria dei Caduti di tutte le guerre, con una serie di momenti commemorativi che coinvolgeranno anche le associazioni e gli studenti.
Il programma
Il programma prenderà il via alle 9 a Gornate Superiore, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti in piazza Canziani.
Alle 9.30 è previsto il raduno dei partecipanti e delle associazioni davanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre di via Castiglioni, a Castiglione Olona. Alla cerimonia prenderà parte anche una delegazione degli alunni dell’istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni.
A seguire, il corteo raggiungerà il Sacrario dei Caduti all’interno del cimitero per un ulteriore momento di commemorazione.
Alle 10.30 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale, con un particolare ricordo dedicato ai Caduti di tutte le guerre.
Ad accompagnare il corteo e le celebrazioni con la musica sarà il Corpo Filarmonico Santa Cecilia di Castiglione Olona.
L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative, per condividere un momento di ricordo e riflessione sul significato della ricorrenza nazionale.
(foto archivio: precedente evento a Castiglione Olona)
31102026