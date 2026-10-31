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CASTIGLIONE OLONA – Novanta espositori, tutti i posti disponibili occupati e un’intera giornata tra antiquariato, artigianato, arte e cultura. Domenica 1 novembre torna a Castiglione Olona la Fiera del Cardinale, il tradizionale mercatino che dal 1978 anima il centro storico ogni prima domenica del mese. L’appuntamento è dalle 9 alle 17, con le bancarelle distribuite attorno a piazza Garibaldi, lungo le vie del borgo e all’interno delle caratteristiche corti quattrocentesche.

Per l’edizione di novembre gli spazi espositivi sono tutti assegnati, con novanta operatori pronti ad accogliere i visitatori. L‘offerta spazierà dall’antiquariato all’artigianato, passando per libri antichi, oggetti vintage, articoli da collezione, dischi in vinile e creazioni degli hobbisti. Non mancherà la proposta gastronomica, con banchi dedicati ai prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, dolci e gelati.

La giornata offrirà anche l’occasione per visitare i principali monumenti e musei di Castiglione Olona, con aperture e orari dedicati. Palazzo Branda Castiglioni e il MAP, Museo Arte Plastica, saranno visitabili dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il Museo della Collegiata osserverà invece l’orario continuato dalle 10 alle 18.

Ad arricchire il programma saranno anche due esposizioni artistiche. Il Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni ospiterà la mostra fotografica “Fiume Olona. Geografie di un territorio da Varese a Milano”, aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 18. Nell’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi sarà invece possibile visitare, dalle 10 alle 19, la mostra personale di Flavio Pamio, intitolata “Contrapposizione Visiva”. Nello stesso spazio, alle 16, si terrà inoltre l’incontro “Camminare nel Tai Chi”, organizzato dalla Scuola ITCCA Italia.

La Fiera del Cardinale si svolgerà anche in caso di pioggia. Il Comune precisa tuttavia che, qualora le condizioni meteorologiche fossero sfavorevoli, non potrà essere garantita la presenza di tutti gli espositori. L’appuntamento di domenica 1 novembre riunirà così il tradizionale mercatino e le proposte culturali del borgo, con un programma che si svilupperà dalla mattina fino al tardo pomeriggio e, per la mostra nell’ex Sala Consiliare, fino alle 19.

31102026