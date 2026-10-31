Comasina

CESANO MADERNO – Il Torrazzo medievale, Palazzo Carcano e le chiese storiche della città si preparano a cambiare volto dopo il tramonto. Dieci monumenti e luoghi simbolo di Cesano Maderno saranno valorizzati con una nuova illuminazione artistica a LED, pensata per mettere in risalto facciate e dettagli architettonici. Il progetto è stato approvato dall’Amministrazione comunale e rientra in un più ampio programma di riqualificazione degli impianti pubblici, per un investimento complessivo di circa 4,45 milioni di euro.

Ad annunciare l’intervento è stato il sindaco Gianpiero Bocca, che ha illustrato sui social i contenuti del progetto. Tra i luoghi interessati figurano le chiese storiche cittadine, il Torrazzo medievale e Palazzo Carcano, edifici che rappresentano una parte significativa del patrimonio architettonico e dell’identità locale.

«Vogliamo che il nostro patrimonio architettonico sia riconoscibile e apprezzabile anche di sera, mettendo in risalto i dettagli e le caratteristiche che raccontano la storia di Cesano Maderno», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di valorizzare gli spazi e i monumenti che caratterizzano la città.

Il progetto prevede l’utilizzo di proiettori a LED con luce calda, studiati per evidenziare i particolari delle facciate e delle strutture storiche. Particolare attenzione sarà riservata anche al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione dell’inquinamento luminoso, cercando quindi di conciliare la valorizzazione estetica degli edifici con le esigenze di sostenibilità ambientale. L’intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione degli impianti pubblici cittadini, che comprende non soltanto l’illuminazione, ma anche i semafori e l’introduzione di sistemi intelligenti per la gestione delle infrastrutture.

L’investimento complessivo previsto per questo programma ammonta a circa 4,45 milioni di euro. Si tratta dunque di una serie di interventi che interesseranno diversi aspetti della gestione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli impianti e contenere i consumi. Per quanto riguarda l’illuminazione artistica, il progetto punta a offrire una nuova valorizzazione serale dei monumenti cittadini, rendendo maggiormente visibili anche dopo il tramonto gli elementi architettonici che testimoniano la storia di Cesano Maderno.

31102026