Saronnese

CISLAGO – Si è conclusa con bilancio ampiamente positivo l’iniziativa “Miglioriamo Cislago: idee, spunti e osservazioni per la Cislago di domani“, promossa dalla lista civica Cislago in Comune. Nella mattinata di domenica 25 ottobre i rappresentanti del gruppo hanno incontrato la cittadinanza in piazza Trieste per raccogliere proposte, pareri e suggerimenti focalizzati sul futuro del territorio.

L’evento si è rivelato un momento di confronto intenso e partecipato. Numerosi cittadini hanno risposto presente all’invito, avvicinandosi al gazebo per interloquire direttamente con i promotori, mentre diversi altri hanno preferito inviare contributi e spunti scritti a distanza.

Esprimendo grande soddisfazione per l’esito della mattinata, gli organizzatori hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone intervenute, a chi ha collaborato per la riuscita dell’evento e a quanti hanno fatto pervenire la propria voce pur non potendo essere presenti fisicamente.

L’attività ascolto rappresenta ora la base su cui la lista nei prossimi giorni avvierà un lavoro di analisi approfondita dei dati ed elementi raccolti. Quanto emerso verrà poi rielaborato per essere restituito formalmente a tutta la comunità con riscontri concreti ed aggiornamenti sul percorso intrapreso.

(foto dell’evento)

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