Comasco

GUANZATE – Urla e ripetute richieste di aiuto provenienti da un appartamento hanno fatto scattare l’allarme a Guanzate, dove i carabinieri della Compagnia di Cantù sono intervenuti dopo diverse segnalazioni al numero di emergenza 112. I militari, impegnati in un servizio straordinario di prevenzione dei furti nelle abitazioni nella zona di Appiano Gentile, hanno raggiunto rapidamente lo stabile, dove era in corso un’accesa lite. Dopo aver verificato le condizioni dei presenti, hanno proceduto alla loro identificazione.

Tra le persone controllate è risultato esserci un cittadino brasiliano di 32 anni, sprovvisto di un regolare titolo di soggiorno. L’uomo è stato denunciato a piede libero per violazione della normativa sull’immigrazione e accompagnato alla questura di Como per l’avvio delle procedure di espulsione dal Paese.

Nel corso dello stesso servizio, che ha visto impegnati nove carabinieri con quattro pattuglie, sono stati controllati 17 veicoli e identificate 36 persone. Contestata anche un’infrazione stradale per mancata precedenza.

(foto archivio)

31102026