Cronaca

LONATE CEPPINO – Si sono spacciati per carabinieri, raccontando a un’anziana che la targa della sua automobile era stata collegata a una rapina in gioielleria. Con questo stratagemma sono riusciti a farsi consegnare gioielli in oro e 650 euro in contanti, ma la loro fuga è durata poco: i veri carabinieri li hanno rintracciati e arrestati, recuperando l’intera refurtiva. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 28 ottobre a Lonate Ceppino. A finire in manette sono stati due italiani di 44 e 25 anni, il primo già noto alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di furto in abitazione ai danni della donna. Tutto è cominciato con una telefonata al numero fisso dell’anziana. Dall’altra parte della cornetta un uomo, presentandosi come carabiniere, le ha raccontato che a Varese era stata commessa una rapina ai danni di una gioielleria e che l’automobile utilizzata dai responsabili aveva una targa intestata proprio a lei.

Per chiarire la sua posizione, la donna avrebbe dovuto raccogliere tutti i gioielli e il denaro custoditi in casa, in modo da consentire un confronto con la refurtiva della presunta rapina. Il sedicente militare l’ha quindi avvisata che di lì a poco sarebbe arrivata una collega incaricata di ritirare i preziosi. L’anziana, convinta dalla ricostruzione, ha consegnato monili in oro e 650 euro. Si trattava però di una truffa organizzata per impossessarsi dei suoi beni.

L’intervento dei carabinieri della tenenza di Tradate, appartenenti alla Compagnia di Saronno, ha consentito di individuare rapidamente i due sospettati, che avevano appena ottenuto la consegna dei preziosi e del denaro. I militari hanno recuperato tutto quanto sottratto, restituendolo alla proprietaria. Per i due uomini sono scattate le manette: al termine delle formalità sono stati accompagnati rispettivamente nelle case circondariali di Varese e Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio)

31102026