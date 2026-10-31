Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 30 ottobre, ci sono la manifestazione degli studenti annunciata a Saronno, l’incidente tra una moto e un’auto in viale Europa e le incertezze sul futuro del centro Ronchi. Spazio anche alla prevenzione del tumore al seno, con l’incontro organizzato alla Casa di Comunità.

Lo slogan scelto dal collettivo Praxis per la manifestazione è Non ci stiamo!. Il ritrovo è stato fissato alle 8 in via Carso, con partenza del corteo alle 9. Tra le richieste degli studenti figurano edifici scolastici sicuri, lo stop allo sfruttamento nei percorsi di formazione scuola-lavoro, maggiore attenzione alla salute mentale pubblica e la tutela dei diritti di studenti e lavoratori.

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre, in viale Europa, all’altezza del civico 58. Una Yamaha ha tamponato una Skoda Fabia, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare. Il motociclista, un giovane di 25 anni, è stato soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. Per consentire le operazioni, la strada è rimasta chiusa tra le due rotonde per circa un’ora.

Resta da definire il futuro del centro giovanile Ronchi di via Colombo, che la parrocchia intende vendere. La Robur Basket Saronno, attraverso il presidente Ezio Vaghi, chiede all’Amministrazione comunale di chiarire le proprie intenzioni e auspica che il complesso possa passare al Comune. In assenza di un acquisto pubblico, la società valuta anche la possibilità di presentare un’offerta per l’edificio che ospita il PalaRonchi, considerato indispensabile per continuare l’attività sportiva.

Il 26 ottobre, nell’ambito dell’Ottobre Rosa, si è svolto a Saronno un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. I medici specialisti hanno affrontato temi che spaziano dall’alimentazione alle nuove terapie oncologiche, passando per le possibili complicanze cardiache legate ai trattamenti, la salute delle ossa e le patologie reumatiche. La serata si è conclusa con un intervento dedicato al benessere psicologico e all’importanza di prendersi cura di sé.

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