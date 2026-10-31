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SARONNO – Sabato 31 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, con qualche addensamento in serata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 16°C. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo una giornata più nuvolosa, il tempo tornerà stabile anche nel Saronnese, con ampie schiarite e temperature comprese tra 7 e 16 gradi. Il cielo resterà prevalentemente poco nuvoloso, anche se in serata potranno comparire alcuni addensamenti. Non sono attese piogge.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili. Sulle basse pianure occidentali prevarrà il sole, con possibili nubi basse o banchi di nebbia al mattino. Sulle basse pianure orientali e sulle Orobie il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, salvo qualche nube nelle prime ore. Sulle pedemontane e alte pianure la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio, mentre sulle Prealpi occidentali si alterneranno nuvole e schiarite, più ampie nella seconda parte della giornata. Sulle Prealpi orientali le nubi aumenteranno fino a cieli molto nuvolosi o coperti in serata. Sulle Alpi Retiche prevarranno condizioni soleggiate. I venti saranno molto deboli da Nordovest, in rotazione verso Sudovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2600 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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