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SARONNO – Bocciata in consiglio comunale, l’altra sera alla sala Vanelli di piazza Santuario, la mozione di Obiettivo Saronno, lista di opposizione che chiedeva chiarimenti sui tempi e sulla trasparenza dell’iter di approvazione del Piano integrato di intervento dell’ex Isotta Fraschini. Il documento, presentato dalla consigliera Novella Ciceroni, ha ottenuto 5 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astensioni.

Al centro della mozione il ritardo nella discussione delle osservazioni presentate al piano, adottato lo scorso dicembre, e la richiesta di rendere accessibile la documentazione ai consiglieri comunali. Ciceroni ha richiamato il termine di 90 giorni previsto dalla normativa regionale, chiedendo spiegazioni sul suo superamento. L’assessore alla Rigenerazione urbana, Emilio Guastacchia, ha precisato che si tratta di un “termine ordinatorio, non perentorio”, e ha ricordato che l’iter è legato anche alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. Ha inoltre confermato che sono pervenute 25 osservazioni, riguardanti soprattutto viabilità, documentazione progettuale, parco ed edilizia residenziale sociale.

La maggioranza di centrosinistrta ha sostenuto che gli atti erano consultabili attraverso le procedure di accesso previste e che le richieste della mozione avevano ormai trovato risposta.

Il prossimo passaggio sarà lunedì 3 novembre, con la commissione urbanistica, mentre l’11 e 12 novembre il consiglio comunale esaminerà le osservazioni e le relative controdeduzioni.

L’ex Isotta Fraschini è la maggiore area industriale dismessa di Saronno: circa 120 mila metri quadrati tra via Milano e il retrostazione, inseriti in un progetto di riqualificazione che interessa complessivamente 150 mila metri quadrati. Il piano prevede un grande parco, residenze, spazi commerciali e direzionali, strutture per l’alta formazione e un polo dedicato al ciclismo. Tra gli interventi figurano anche il recupero di edifici storici e nuove opere viabilistiche.

(foto: rendering della futura Isotta)

31102026