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SARONNO – Un angolo di Trentino nel cuore di Saronno. In piazza Libertà sono comparsi i caratteristici chalet di legno che ospitano gli espositori di “Trentino in piazza”, la manifestazione che anima questo fine settimana la principale piazza cittadina. L’iniziativa propone una selezione di prodotti tipici del territorio trentino, con particolare attenzione alle specialità gastronomiche, ma senza dimenticare altre produzioni legate alle tradizioni locali. Tra le casette di legno i visitatori possono curiosare, scoprire le proposte degli espositori e avvicinarsi ai sapori e alle peculiarità del Trentino.

Già da giovedì, con l’arrivo degli chalet in piazza Libertà, numerosi saronnesi si sono fermati a curiosare tra le bancarelle, attratti dall’allestimento e dai prodotti esposti. Una presenza che ha dato un volto diverso al centro cittadino, trasformando per qualche giorno la piazza in un piccolo mercato dal sapore alpino.

L’appuntamento prosegue oggi, sabato 31 ottobre, e domani, domenica 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 19.30, offrendo ai saronnesi e ai visitatori del centro l’occasione di conoscere e acquistare prodotti tipici trentini, tra gastronomia e altre specialità del territorio.

31102026