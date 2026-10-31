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SARONNO – Nuove rotatorie, carreggiate più ampie e corsie aggiuntive per rendere più sicura e scorrevole la circolazione lungo la Saronno-Monza. Sono quattro gli interventi che interessano il tratto compreso tra Solaro, Saronno e lo svincolo autostradale di Origgio-Uboldo, una delle direttrici più trafficate del territorio, percorsa mediamente da circa 24 mila veicoli al giorno, quasi nove milioni all’anno. Uno dei cantieri principali riguarda l’incrocio tra via Parma e via Gorizia, a Saronno, dove è in fase avanzata la costruzione di una nuova rotatoria. L’opera sostituirà un’intersezione particolarmente delicata, utilizzata anche dai mezzi diretti alla zona industriale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e facilitare le manovre di svolta.

Un altro intervento interessa la grande rotatoria tra via Varese, via Parma e viale Lombardia. Qui è previsto l’allargamento della carreggiata con una seconda corsia di accesso per i veicoli provenienti da Caronno Pertusella, così da limitare le code che si formano soprattutto nelle ore di punta. I due lavori rientrano in un programma finanziato da Regione Lombardia con 800 mila euro.

Verso lo svincolo autostradale di Origgio-Uboldo, all’intersezione tra via Galli e viale Europa, è invece già stato completato l’ampliamento della carreggiata. La nuova corsia riservata a chi arriva da via Parma e svolta a destra ha consentito di ridurre sensibilmente le code, evitando che questi automobilisti debbano attendere i veicoli diretti verso le altre uscite della rotatoria.

Procedendo in direzione di Solaro, è ormai quasi ultimata anche la nuova rotatoria all’incrocio tra la Saronno-Monza e via Como, al confine comunale. L’intervento punta a migliorare la sicurezza dell’intersezione e l’accessibilità della zona industriale.

Se i lavori in corso promettono miglioramenti per la circolazione automobilistica, rimane aperta la questione della sicurezza di pedoni e ciclisti: lungo la Saronno-Monza i marciapiedi sono quasi del tutto assenti e le piste ciclabili si limitano a brevi tratti.

31102026