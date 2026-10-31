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SARONNO – Una nuova realtà di volontariato dedicata alla protezione degli animali nel Saronnese e nei comuni limitrofi. È nata ufficialmente Pasval Odv, acronimo di Protezione Animali Saronnese Valle Lura, associazione che si propone di promuovere la tutela dei diritti degli animali e di offrire un punto di riferimento per chi si occupa del loro benessere sul territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini e tutor di colonie feline della zona, che hanno deciso di unire le forze per dare vita a un’organizzazione impegnata nella salvaguardia degli animali d’affezione e nel supporto agli enti pubblici per la cura e la tutela della fauna selvatica.

Particolare attenzione sarà riservata alle colonie feline presenti nel Saronnese, una realtà che richiede l’impegno costante dei volontari per garantire assistenza e condizioni di vita adeguate ai gatti che vivono sul territorio. L’associazione intende dunque mettere a disposizione esperienza, tempo e disponibilità dei propri aderenti, favorendo la collaborazione tra cittadini, volontari e istituzioni sui temi della protezione degli animali.

Per presentarsi alla cittadinanza e far conoscere le proprie attività, Pasval Odv ha organizzato un primo appuntamento pubblico: oggi, sabato 31 ottobre, i volontari saranno presenti con un banco informativo in corso Italia, nel centro di Saronno.

Sarà l’occasione per incontrare i promotori della nuova associazione, conoscere gli obiettivi dell’iniziativa e ricevere informazioni sulle attività che Pasval intende sviluppare nel Saronnese e nella Valle del Lura.

31102026