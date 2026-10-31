Cronaca

CERIANO LAGHETTO – «Sono tornati gli zombie, ma non si tratta di Halloween». È la denuncia che arriva dalla Lista Dante, che torna a sollevare il problema della droga e del degrado nella zona della stazione ferroviaria di Ceriano-Solaro, la prima fermata dopo Saronno in direzione della Brianza lungo la linea Saronno-Seregno.

A riaccendere la polemica sono le fotografie che, come riferito dalla lista civica legata all’ex sindaco Dante Cattaneo, sono state scattate ieri mattina da un pendolare proprio nell’area dello scalo ferroviario: qualcuno ha usato gli stupefacento direttamente sulla scalinata d’accesso ai binari, in stazione. Immagini che gli esponenti politici hanno deciso di pubblicare sui social per richiamare l’attenzione sulla situazione della zona. «È mai possibile che i nostri studenti e lavoratori debbano trovarsi di fronte a queste scene?», si legge nel messaggio diffuso dalla Lista Dante, che collega la segnalazione all’iniziativa politica promossa dalla Lega durante ottobre, definito «Mese dell’indignazione».

Il riferimento è ai problemi legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni sui quali la formazione politica chiede un intervento deciso da parte dell’amministrazione comunale. «Sindaco, il problema della droga e dello spaccio va affrontato a viso aperto: questo territorio ha vissuto un decennio da incubi ed è riuscito a reagire e a ripartire», affermano gli esponenti della lista. Nel comunicato viene quindi espresso il timore che la situazione possa nuovamente peggiorare, vanificando i risultati ottenuti negli anni attraverso gli interventi delle autorità e delle forze dell’ordine. «Il menefreghismo e il disinteresse oggi rischiano di farci tornare indietro e di vanificare tutto il lavoro svolto», è l’accusa rivolta all’amministrazione. La segnalazione riporta così al centro del dibattito politico locale il tema della sicurezza nell’area della stazione di Ceriano-Solaro, utilizzata quotidianamente dai pendolari della linea Saronno-Seregno.

31102026