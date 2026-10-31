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SARONNO – Una giornata di softball tra zucche, streghe, pipistrelli e costumi di Halloween. È l’iniziativa organizzata oggi, sabato 31 ottobre, dal Saronno Softball e Baseball, che chiude la stagione 2026 con un torneo amatoriale di slow pitch, la versione del softball caratterizzata da lanci più lenti, pensata anche per chi vuole avvicinarsi a questo sport divertendosi.

L’appuntamento è sul campo delle campionesse d’Europa, dove i partecipanti sono invitati a presentarsi rigorosamente in maschera. Il costume è infatti una delle condizioni per poter giocare: chi si presenta senza un travestimento adeguato rischia di essere dichiarato «out».

Il programma prevede le partite nel corso della mattinata. Le squadre saranno composte da nove o dieci giocatori e giocatrici, con incontri della durata di cinque inning e la possibilità di alternare i componenti delle formazioni.

Il regolamento prevede alcune particolarità, tra cui l’utilizzo di una pallina protetta da uno schermo per il lanciatore e la possibilità di segnare punti anche attraverso due strike, considerati come terzo strike. Non mancheranno poi sorprese a tema Halloween, con regole speciali e imprevedibili che potranno cambiare le sorti delle partite.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è soprattutto quello di trascorrere una giornata di sport e divertimento, all’insegna della partecipazione e dello spirito di squadra. Costumi e trucchi sono vivamente consigliati, mentre sono vietati i comportamenti antisportivi. Durante l’evento sarà disponibile anche il servizio bar.

31102026