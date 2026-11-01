I 10 anni di Casa di Marta Saronno: tanti eventi
1 Novembre 2026
SARONNO – Dieci anni dedicati all’accoglienza, alla solidarietà e alla cultura sul territorio saronnese. In occasione del suo decimo anniversario, la struttura Casa di Marta promuove la rassegna “Oltre la soglia, accade l’incontro“, una ricca serie di eventi che si terranno nel mese di novembre per condividere questo importante traguardo con la cittadinanza.
Le iniziative prenderanno il via sabato 14 novembre alle 18 con l’inaugurazione della mostra d’arte ad ingresso libero “Oltre la soglia“, che vedrà esposte le opere degli artisti Fabrizio Vendramin, Carlo Colombo e Amelio Meini, visitabili alla Casa di Marta fino al 21 novembre. Il giorno successivo, domenica 15 novembre alle 18, la struttura ospiterà l’incontro con Don Paolo Alliata dal titolo “Respirare in Dio. Francesco al cospetto dell’Altissimo“, arricchito da una performance artistica curata da Fabrizio Vendramin.
Il programma proseguirà giovedì 19 novembre alle 20.45 con la celebrazione della santa messa di ringraziamento presieduta da Monsignor Erminio De Scalzi nel giorno dell’anniversario. In questa occasione verrà allestita l’esposizione fotografica “Volti che aiutano“, curata da Marco De Scalzi e realizzata in collaborazione con il gruppo fotografico Agorà Saronno. Sabato 21 novembre, a partire dalle 16, si terrà l’iniziativa “Porte aperte in Casa di Marta“, durante la quale i cittadini potranno visitare gli spazi guidati dai volontari dei diversi servizi operativi.
La rassegna si concluderà domenica 22 novembre alle 18 sul palco del teatro Giuditta Pasta con l’evento musicale che vedrà l’Orchestra del Mare in concerto assieme alla Piccola Orchestra dei Popoli della fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, con la partecipazione di A. Mondadori. I biglietti per quest’ultimo concerto finale saranno disponibili direttamente alla biglietteria del teatro.
(foto d’archivio)
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