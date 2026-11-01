Calcio

SARONNO – Giornata ricca di gol e risultati contrastanti per le squadre del Saronnese e delle Groane impegnate nell’ottava giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. Spicca il largo successo della Gerenzanese, trascinata da un Pellizzi autore di quattro reti, mentre in Prima categoria festeggia il Tradate. Vittoria di misura anche per la Pro Juventute Uboldo, mentre arrivano sconfitte per Cistellum, Dal Pozzo, Cgds Misinto, Cogliatese e Amor Sportiva.

Prima categoria, Tradate corsaro e Cistellum sconfitto

Nel campionato di Prima categoria, trasferta positiva per il Tradate, che supera 2-1 l’Accademia Verbano. A decidere l’incontro sono le reti di De Rosa e Hassan, che permettono ai tradatesi di conquistare tre punti importanti e salire a quota 9 in classifica, nella zona centrale della graduatoria.

Non riesce invece a sfruttare il turno casalingo il Cistellum, sconfitto 2-1 dal Laveno Mombello. Ai cislaghesi non basta il gol di Simone per evitare la battuta d’arresto. La formazione di Cislago resta così ferma a 8 punti.

In testa alla classifica c’è il Cantello Belfortese, con 19 punti.

Seconda categoria, Gerenzanese travolgente: sette gol in trasferta

Nel girone G di Seconda categoria, larga vittoria della Gerenzanese, che si impone per 7-2 sul campo della Libertas San Bartolomeo. Grande protagonista Pellizzi, autore di quattro reti. A completare il bottino della formazione gerenzanese sono i gol di Canavesi, Colombo e Colucci.

Un successo che permette alla Gerenzanese di raggiungere quota 12 punti, portandosi appena fuori dalla zona playoff. Una giornata particolarmente positiva soprattutto sul piano offensivo, con sette reti realizzate lontano da casa.

Girone K, Dal Pozzo battuto dalla capolista Victor Rho

Nel girone K si interrompe sul campo della capolista la corsa del Dal Pozzo, sconfitto 3-1 dalla Victor Rho. Alla formazione cerianese non basta la rete di Di Lio per evitare la sconfitta contro la prima della classe.

Il Dal Pozzo conserva comunque il quarto posto con 16 punti, mentre la Victor Rho prosegue la propria marcia in testa alla classifica a punteggio pieno, con 24 punti conquistati nelle prime otto giornate.

Girone R, domenica negativa per Misinto e Cogliatese

Nel girone R arrivano due sconfitte per le formazioni della zona. La Cgds Misinto perde 2-0 sul campo del Rondò Dinamo, mentre la Cogliatese viene superata 3-1 in trasferta dal Vedano.

Entrambe le squadre restano a quota 12 punti, appaiate nella zona centrale della classifica. Al comando c’è il Cesano Maderno, con 18 punti.

Girone V, Pro Juventute Uboldo vincente, pareggio per l’Equipe Garibaldi

Nel girone V torna a festeggiare la Pro Juventute Uboldo (foto), che conquista tre punti superando 1-0 l’Arsaghese. A decidere la sfida è la rete di Ristori, che regala agli uboldesi un successo prezioso e permette alla squadra di salire a quota 13 punti.

Finisce invece 1-1 il confronto tra Equipe Garibaldi e Azzurra Mozzate. Per i saronnesi va a segno Camara, mentre la rete della formazione mozzatese porta la firma di Kiemtore. Un punto a testa, con l’Equipe che raggiunge quota 8 ma resta al terzultimo posto.

Sconfitta esterna per l’Amor Sportiva, battuta 4-1 dall’Union Villa Cassano. Alla formazione saronnese non basta la rete di Zani per evitare un passivo pesante. L’Amor resta comunque nelle prime posizioni della classifica, al terzo posto con 14 punti.

In testa al girone c’è il Vanzaghello con 18 punti, seguito dalle altre formazioni in lotta per le posizioni di vertice.

Tutti i risultati delle squadre locali

Prima categoria: Cistellum-Laveno Mombello 1-2 (Simone per il Cistellum); Accademia Verbano-Tradate 1-2 (De Rosa e Hassan per il Tradate).

Seconda categoria, girone G: Libertas San Bartolomeo-Gerenzanese 2-7 (Pellizzi 4, Canavesi, Colombo e Colucci per la Gerenzanese).

Seconda categoria, girone K: Victor Rho-Dal Pozzo 3-1 (Di Lio per il Dal Pozzo).

Seconda categoria, girone R: Rondò Dinamo-Cgds Misinto 2-0; Vedano-Cogliatese 3-1.

Seconda categoria, girone V: Equipe Garibaldi-Azzurra Mozzate 1-1 (Camara per l’Equipe, Kiemtore per l’Azzurra); Union Villa Cassano-Amor Sportiva 4-1 (Zani per l’Amor); Pro Juventute Uboldo-Arsaghese 1-0 (Ristori).

Il punto sulle classifiche

Prima categoria: Cantello Belfortese primo con 19 punti; Tradate 9; Cistellum 8.

Seconda categoria, girone G: Gerenzanese 12 punti, appena fuori dalla zona playoff.

Seconda categoria, girone K: Victor Rho prima con 24 punti; Dal Pozzo quarto con 16.

Seconda categoria, girone R: Cesano Maderno primo con 18 punti; Cogliatese e Cgds Misinto 12.

Seconda categoria, girone V: Vanzaghello primo con 18 punti; Amor Sportiva terza con 14; Pro Juventute Uboldo 13; Equipe Garibaldi terzultima con 8.

01112026