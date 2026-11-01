Calcio

LAZZATE – Ancora una sconfitta per l’Ardor Lazzate, mentre l’Aurora Cantalupo ritrova il successo con una goleada in trasferta. È questo il bilancio dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A, per le due formazioni.

L’Ardor Lazzate è stata battuta in casa dalla Baranzatese, che si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Malvestiti, arrivata al 30′ della ripresa. Un risultato che lascia i gialloblù fermi a quota 4 punti, al penultimo posto della classifica, davanti soltanto all’Assago. La formazione lazzatese non è ancora riuscita a conquistare una vittoria nelle prime otto giornate di campionato e continua ad attraversare un periodo difficile.

La sconfitta arriva dopo quella particolarmente amara della settimana precedente, quando l’Ardor, avanti 2-0 sul campo della Barona, si era fatta rimontare fino al 3-2 nei minuti conclusivi. Questa volta è bastato un solo gol agli avversari per conquistare l’intera posta in palio. Per i lazzatesi diventa sempre più importante riuscire a invertire la tendenza e recuperare terreno sulle squadre che li precedono.

Giornata decisamente diversa per l’Aurora Cantalupo, protagonista di una netta vittoria per 5-1 sul campo della Lentatese. Un successo importante per la formazione cantalupese, che dopo le difficoltà delle ultime settimane torna a conquistare tre punti e sale a quota 8 in classifica.

La goleada consente all’Aurora di allontanarsi dalle ultime posizioni e di superare proprio la Lentatese, rimasta a 6 punti. Un risultato significativo anche per le proporzioni del punteggio, con cinque reti realizzate in trasferta che rappresentano un’iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.

Eccellenza girone A, risultati e marcatori dell’ottava giornata

Academy Calvairate-Assago 2-1: p.t. 15′ Zani (A), 23′ Peroni (C); s.t. 17′ Duca (C).

Besnatese-Rhodense 2-3: p.t. 9′ Borda (R), 26′ Pagliaro (B); s.t. 26′ Mercurio (R), 39′ Sacco (B), 46′ Borda (R).

Legnano-Barona 2-2: p.t. 11′ Vitofrancesco (L); s.t. 11′ Guri (L), 35′ Delavedova (B), 38′ A. Quaranta (B).

Lentatese-Aurora Cantalupo 1-5: marcatori non indicati.

Tribiano-Caronnese 3-1: p.t. 2′ Giangaspero (C), 30′ Delle Fave (T); s.t. 41′ Locati (T), 47′ Brambilla (T).

Vergiatese-Fbc Saronno 0-1: p.t. 43′ Ientile.

Ardor Lazzate-Baranzatese 0-1: s.t. 30′ Malvestiti.

Sedriano-Magenta 2-2: p.t. 9′ Isufi (S); s.t. 5′ Furlan (M), 12′ Schingo (S), 19′ Rausa (M).

Classifica

Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

(foto archivio)

01112026