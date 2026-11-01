Calcio

TRIBIANO – Seconda sconfitta consecutiva per la Caronnese, che nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A, perde 3-1 sul campo del Tribiano. Un risultato amaro per la formazione allenata da Andrea Tomasoni, passata in vantaggio dopo appena due minuti e più volte vicina al raddoppio, prima di subire la rimonta dei padroni di casa. A pesare sul risultato anche un palo e una traversa colpiti dai rossoblù nel primo tempo.

La cronaca – Dopo la sconfitta casalinga contro il Legnano, la Caronnese si presenta a Tribiano con l’obiettivo di tornare a conquistare punti. L’avvio è subito favorevole agli ospiti: al 2′ Di Quinzio mette in mezzo un cross dalla fascia e Giangaspero, con un preciso colpo di testa, batte Tosi realizzando il suo primo gol con la maglia rossoblù. La squadra di Tomasoni insiste. Al 6′ Fogal, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Palma, manda di testa poco a lato. Due minuti più tardi è ancora Giangaspero a rendersi pericoloso su assist di Di Quinzio, ma il portiere del Tribiano riesce a intervenire. I padroni di casa rispondono soprattutto con veloci ripartenze. Al 26′ Paloschi respinge in tuffo una conclusione rasoterra di Ait Atti, mentre al 29′ Colombo interviene provvidenzialmente su Mazzitelli, lanciato verso la porta. Dal calcio d’angolo successivo arriva però il pareggio: al 30′ Delle Fave trova la rete dell’1-1.

La Caronnese reagisce immediatamente e al 32′ sfiora il nuovo vantaggio con Bernacchi, che sugli sviluppi di una punizione calciata da Di Quinzio colpisce il palo di testa. Un difensore riesce poi ad allontanare il pallone sulla linea. Prima dell’intervallo arriva un’altra grande occasione: al 46′ Bobbo mette in mezzo un cross per Giangaspero, che svetta di testa ma centra la traversa.

Anche nella ripresa sono gli ospiti a cercare con insistenza la via del gol. Dopo appena un minuto Giangaspero impegna nuovamente Tosi con un colpo di testa su cross di Colombo. La Caronnese mantiene l’iniziativa, mentre i due allenatori intervengono sulle rispettive formazioni con diversi cambi. Per i rossoblù c’è anche un contrattempo al 33′, quando Fiorella, entrato pochi minuti prima, è costretto a uscire per infortunio, lasciando il posto a Pliscovaz.

La svolta arriva nel finale. Al 41′ il Tribiano sfrutta una ripartenza e Locati, presentatosi solo davanti a Paloschi, supera il portiere rossoblù firmando il 2-1. La Caronnese si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma nel recupero viene nuovamente sorpresa in contropiede: al 47′ Meda serve Brambilla, che realizza il definitivo 3-1.

Per la squadra di Tomasoni una sconfitta maturata nonostante le numerose occasioni costruite, soprattutto nella prima frazione. Dopo il vantaggio iniziale, la Caronnese non è riuscita a concretizzare le opportunità per allungare, pagando poi le ripartenze degli avversari.

I rossoblù restano così fermi a quota 14 punti, raggiunti dalla Barona, mentre il Tribiano sale a 13 e si porta a una sola lunghezza. In vetta prosegue il confronto tra Legnano e Rhodense, entrambe a 20 punti, con la Baranzatese a quota 19.

Tabellino

Tribiano-Caronnese 3-1 (1-1)

TRIBIANO: Tosi; Pirola (37′ s.t. Regantini), D’Errico (1′ s.t. Zizza), Bignami, Della Giovanna, Tremolada, Mazzitelli (7′ s.t. Meda), Hu Yiwang, Locati (42′ s.t. Miola), Delle Fave, Ait Atti (33′ s.t. Brambilla). A disposizione: Loverre, Gaye, Dabo, Arrigoni. Allenatore: Lucchi Tuelli.

CARONNESE: Paloschi; Bobbo (28′ s.t. Fiorella, 33′ s.t. Pliscovaz), Pisan, Robbiati (12′ s.t. El Hilali), Bernacchi (19′ s.t. Sorrentino), Cocuz, D. Colombo, Palma, Giangaspero, Di Quinzio, Fogal (23′ s.t. Corno). A disposizione: N. Colombo, Confalonieri, El Fkak, Minuzzi. Allenatore: Andrea Tomasoni.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno (Piccolini di Lomellina e Cometti di Bergamo).

Marcatori: 2′ p.t. Giangaspero (C), 30′ p.t. Delle Fave (T); 41′ s.t. Locati (T), 47′ s.t. Brambilla (T).

Eccellenza girone A, risultati dell’ottava giornata

Academy Calvairate-Assago 2-1; Besnatese-Rhodense 2-3; Legnano-Barona 2-2; Lentatese-Aurora Cantalupo 1-5; Tribiano-Caronnese 3-1; Vergiatese-Fbc Saronno 0-1; Ardor Lazzate-Baranzatese 0-1; Sedriano-Magenta 2-2.

Classifica

Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

01112026