Calcio

SARONNO – Trasferta sul campo della Vergiatese per il Fbc Saronno, impegnato oggi, domenica 1 novembre, nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio di via Uguaglianza a Vergiate, indicazione utile anche per i tifosi biancocelesti che intendono seguire la squadra in trasferta. Ad arbitrare sarà Gianluca Corvino di Bergamo, assistito da Gabriele Fundarò di Lecco e Nicola Belotti di Chiari.

Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

La formazione allenata da Danilo Tricarico cerca di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, entrambi con qualche rimpianto. Domenica scorsa, contro la Lentatese, i biancocelesti si sono fatti raggiungere sul 2-2 dopo essere passati in vantaggio con una doppietta di Vassallo. Decisiva l’espulsione di Mazzola sul 2-0, che ha costretto il Saronno a giocare in inferiorità numerica.

La settimana è stata caratterizzata anche da due movimenti di mercato. Tra i pali torna Filippo Todesco, classe 1998, già protagonista per due stagioni con la maglia biancoceleste e reduce dall’esperienza al Muggiò. Il suo arrivo coincide con la partenza di Andrea De Toni, destinato alla Cob 91. Per la difesa è invece atteso Simone Diouck, centrale classe 2002 che ha iniziato la stagione alla Solbiatese, in serie D, dopo le esperienze con Rhodense e Club Milano. Due rinforzi per una squadra che nelle ultime giornate ha dovuto fare i conti anche con le espulsioni nel reparto arretrato.

La Vergiatese precede il Saronno di un punto, 10 contro 9, ed è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo della Rhodense, raggiunta soltanto nel recupero. Si annuncia dunque un confronto diretto tra due formazioni vicine in classifica, entrambe intenzionate ad avvicinarsi alle prime posizioni.

Classifica Eccellenza girone A dopo 7 giornate: Legnano 19 punti; Rhodense 17; Baranzatese 16; Caronnese 14; Barona 13; Sedriano 11; Tribiano e Vergiatese 10; Fbc Saronno 9; Academy Calvairate 7; Lentatese 6; Aurora Cantalupo e Besnatese 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago 2.

01112026