Calcio

SOLARO – Il derby tra Universal Solaro e Ceriano Laghetto si chiude con una netta vittoria dei padroni di casa, mentre lo Sc United conquista un pareggio e il Rovellasca esce sconfitto dalla trasferta sul campo della Sestese dopo essere stato in vantaggio di due reti. È il bilancio dell’ottava giornata del campionato di Promozione, girone B, per le quattro formazioni del Saronnese e delle Groane.

Universal Solaro, poker nel derby con il Ceriano

Dopo un periodo difficile, l’Universal Solaro ritrova la vittoria e soprattutto i gol, imponendosi per 4-0 sul Ceriano Laghetto. Una giornata importante per i solaresi, che arrivavano da due sconfitte consecutive, compreso il pesante 6-0 casalingo contro il Gallarate.

A sbloccare il risultato è Fabozzi, a segno all’11’ del primo tempo. Nella ripresa l’Universal allunga al 17′ con un calcio di rigore trasformato da Moretti. Nel finale arriva la doppietta di Fanelli, che realizza al 40′ e poi al 43′, ancora dal dischetto, fissando il punteggio sul definitivo 4-0.

Tre punti preziosi per l’Universal, che sale a quota 9 e supera in classifica proprio il Ceriano. Per la formazione cerianese, invece, una domenica da dimenticare: la sconfitta nel derby lascia la squadra ferma a 8 punti, dopo il pareggio della settimana precedente contro il Marnate Gorla. Un risultato pesante anche nelle proporzioni, che impone al Ceriano di cercare una pronta reazione nei prossimi impegni.

Sc United, Panizza firma il pareggio nel finale

Un punto per lo Sc United, che chiude sull’1-1 la sfida casalinga contro l’Accademia BMV. Dopo un primo tempo senza reti, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 36′ della ripresa con Drago.

La formazione di Cesate ha però il merito di non arrendersi e trova il pareggio al 42′ grazie a Panizza. Una rete importante, arrivata quando la partita sembrava ormai indirizzata verso il successo degli avversari.

Per lo Sc United si tratta del terzo pareggio consecutivo, dopo quelli contro Meda e Gallarate. La squadra sale così a 11 punti, raggiungendo proprio l’Accademia BMV e il Meda, in una classifica che resta molto corta nella zona centrale.

Rovellasca, avanti 2-0 ma la Sestese ribalta tutto

Sconfitta amara per il Rovellasca, battuto 4-2 dalla Sestese dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti.

La formazione comasca parte bene e al 25′ trova il gol con Gebbia. Passano appena otto minuti e al 33′ Haddaoui firma il raddoppio, portando il Rovellasca sullo 0-2.

Nella ripresa, però, cambia completamente l’andamento dell’incontro. Al 18′ Cinotti accorcia le distanze e appena due minuti dopo realizza anche il pareggio. La Sestese completa la rimonta al 24′ con Russo e nel recupero, al 49′, Merandi mette a segno la rete del definitivo 4-2.

Per il Rovellasca è una battuta d’arresto particolarmente amara, soprattutto considerando il doppio vantaggio costruito nella prima frazione. Dopo la bella vittoria della settimana precedente contro il Gavirate, i comaschi restano così fermi a quota 9 punti, mentre la Sestese sale a 12.

Promozione girone B, risultati e marcatori dell’ottava giornata

Accademia Inveruno-Accademia Bustese 1-0: 33′ s.t. Folla.

Base 96-Gallarate 1-1: 13′ p.t. Urso (G), 8′ s.t. Stefanoni (B).

Gavirate-Meda 1-2: 17′ p.t. Galli (M), 39′ s.t. Praderio (G), 41′ s.t. Manfré (M).

Marnate Gorla-Morazzone 1-4: 9′ p.t. Carnelli (Morazzone), 35′ p.t. Ferrenti (Marnate Gorla), 45′ p.t. Deodato (Morazzone), 46′ p.t. Schieppati (Morazzone), 15′ s.t. Spitaleri (Morazzone).

Sc United-Accademia BMV 1-1: 36′ s.t. Drago (BMV), 42′ s.t. Panizza (SC).

Castanese-Luino 4-3: 21′ p.t. Rondanini (C), 2′ s.t. Pavia (L), 9′ s.t. Garcia (L), 28′ s.t. Pinotti (C), 31′ s.t. Bertuzzo (C), 42′ s.t. Martinoia (C), 43′ s.t. Lercara (L).

Universal Solaro-Ceriano Laghetto 4-0: 11′ p.t. Fabozzi, 17′ s.t. Moretti su rigore, 40′ s.t. Fanelli, 43′ s.t. Fanelli su rigore.

Sestese-Rovellasca 4-2: 25′ p.t. Gebbia (R), 33′ p.t. Haddaoui (R), 18′ s.t. Cinotti (S), 20′ s.t. Cinotti (S), 24′ s.t. Russo (S), 49′ s.t. Merandi (S).

Classifica

Accademia Bustese 15 punti; Gallarate e Morazzone 14; Sestese e Castanese 12; Meda, Sc United e Accademia BMV 11; Accademia Inveruno e Marnate Gorla 10; Base 96, Rovellasca e Universal Solaro 9; Ceriano Laghetto 8; Luino 5.

(foto Letizia Elli: Universal Solaro in azione durante un precedente match)

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