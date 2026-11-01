Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Due nuovi acquisti per la Varesina, che rinforza la rosa con un attaccante e un difensore centrale. La società rossoblù ha ufficializzato i tesseramenti di Gabriele Franceschinis, classe 2002, e dello spagnolo Daniel Ramírez Martínez (foto), classe 2004.

Franceschinis arriva dalla Pro Palazzolo, dove ha disputato la prima parte della stagione. Attaccante dotato di dribbling e capacità realizzative, si era messo in evidenza nella scorsa annata con la maglia dell’Oltrepò, mettendo a segno 11 reti e fornendo 6 assist. Un innesto che offre nuove soluzioni offensive alle Fenici.

Per la difesa arriva invece Dani Ramirez, centrale mancino di nazionalità spagnola, alto 191 centimetri. Il ventiduenne ha maturato esperienze calcistiche in Spagna e Polonia, prima di approdare in Italia, dove nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Nuova Sondrio.

Due operazioni con cui la Varesina punta a rafforzare entrambi i reparti e a invertire la rotta in campionato. La formazione rossoblù è infatti reduce dal pareggio per 1-1 sul campo della Castellanzese, maturato domenica scorsa: vantaggio delle Fenici con Stefano Banfi nei primi minuti e pareggio neroverde firmato da Sassaro. Per la Varesina si tratta del quarto pareggio consecutivo, che porta la squadra a quota 8 punti, al quattordicesimo posto. Oggi, domenica 1 novembre è in programma il derby casalingo contro il Varese, alle 14.30.

Classifica serie D girone D dopo la nona giornata: Pistoiese 24 punti; Pro Patria 20; Castellanzese 19; Lentigione 18; Pro Sesto 15; Cittadella Vis Modena, Sant’Angelo 14; Varese, Casatese 13; Pavia, Solbiatese, Correggese 11; Crema 9; Varesina 8; Arconatese 6; Tropical Coriano, Oltrepò 5; Pontedera 4.

31102026