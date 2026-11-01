Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Una vittoria attesa dalla prima giornata e arrivata proprio nella partita più sentita. La Varesina conquista il derby contro il Varese, imponendosi per 3-1 all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore al termine di una bella rimonta. Un successo importante per la formazione allenata da Daniele Angellotti, che torna a conquistare i tre punti dopo una lunga serie di risultati senza vittorie e rilancia le proprie ambizioni nel campionato di serie D, girone D.

L’incontro, valido per la decima giornata, si era messo inizialmente in salita per i padroni di casa. Al 14′ del primo tempo, infatti, il Varese era passato in vantaggio con Matteo Barzotti, dando l’impressione di poter controllare la partita. La reazione delle Fenici non si è però fatta attendere: al 28′ è arrivato il pareggio firmato da Tommaso Tentoni, uno degli ex biancorossi protagonisti del pomeriggio.

Nella ripresa la Varesina ha completato la rimonta. Al 23′ è stato Stefano Banfi, altro ex della sfida, a trovare la rete del sorpasso con una conclusione dalla distanza. Il Varese ha provato a reagire, ma i padroni di casa hanno difeso il vantaggio e nel recupero hanno chiuso definitivamente i conti grazie a Gabriele Franceschinis, a segno al 47′ per il 3-1 finale.

Per il nuovo attaccante rossoblù, arrivato nei giorni scorsi dalla Pro Palazzolo, si tratta del primo gol con la maglia della Varesina, un esordio realizzativo che contribuisce a rendere ancora più positiva la giornata della squadra di Angellotti.

Il successo permette alla Varesina di salire a quota 11 punti, riducendo il distacco dalle formazioni che la precedono. Dopo quattro pareggi consecutivi, le Fenici ritrovano dunque una vittoria che mancava dall’esordio stagionale, conquistando tre punti preziosi per la classifica e per il morale.

Serie D girone D, risultati e marcatori della decima giornata

Arconatese-Pontedera 3-4: p.t. 27′ Infrano (A), 32′ Guerrisi (A), 46′ rig. Caponi (P); s.t. 2′ aut. Tirapelle (P), 4′ Infrano (A), 25′ Bertoncini (P), 28′ Ortolini (P).

Casatese Merate-Pro Sesto 1-0: s.t. 4′ Carminati.

Correggese-Tropical Coriano 2-2: marcatori non indicati.

Crema-Cittadella Modena 2-1: p.t. 5′ Recino (C); s.t. 4′ Boccaccini (CM), 11′ Recino (C).

Pavia-Pro Patria 1-0: p.t. 12′ Raballo.

Pistoiese-Castellanzese 4-2: p.t. 2′ Motti (P), 13′ Corazza (P), 39′ Valmori (C), 41′ Campagna (P), 46′ Motti (P); s.t. 26′ Chessa (C).

Sant’Angelo-Lentigione 0-2: p.t. 36′ Mele; s.t. 36′ Mascanzoni.

Solbiatese-Oltrepò 4-0: p.t. 35′ Henry; s.t. 25′ Pietra, 30′ Martinez, 45′ Gasparri.

Varesina-Varese 3-1: p.t. 14′ Barzotti (Varese), 28′ Tentoni (Varesina); s.t. 23′ Banfi (Varesina), 47′ Franceschinis (Varesina).

Classifica

Pistoiese 27 punti; Lentigione 21; Pro Patria 20; Castellanzese 19; Casatese Merate 16; Pro Sesto 15; Pavia, Cittadella Modena, Solbiatese e Sant’Angelo 14; Varese 13; Correggese e Crema 12; Varesina 11; Pontedera 7; Tropical Coriano e Arconatese 6; Oltrepò 5.

(foto Varesina calcio)

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