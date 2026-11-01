Groane

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lega Ceriano Laghetto circa il nuovo “mese della richiesta e proposta”.

Si avvia alla conclusione con uno straordinario riscontro sul fronte della partecipazione della cittadinanza il “Mese dell’Indignazione”, la serrata mobilitazione lanciata ad ottobre dalla Lega di Ceriano Laghetto per dare voce al profondo malcontento e alle preoccupazioni dei cittadini di fronte a un paese visibilmente trascurato e a tratti irriconoscibile.

Durante le scorse settimane, il gruppo d’opposizione ha raccolto una mole impressionante di segnalazioni, foto e critiche dettagliate riguardanti disservizi, degrado e l’assenza della giunta comunale: alcune di queste sono state pubblicate, altre daranno vita ad approfondimenti nelle prossime settimane. Per dare un seguito concreto e istituzionale a questa massiccia risposta popolare, infatti, la Lega annuncia per tutto il mese di novembre una nuova iniziativa: il “Mese della richiesta e della proposta”.

L’obiettivo politico è chiaro: non permettere che la legittima indignazione dei cerianesi rimanga fine a se stessa o confinata allo sfogo “social”, ma trasformarla immediatamente in atti ufficiali e azioni concrete all’interno del Consiglio comunale. Le svariate criticità sollevate dalla cittadinanza verranno tradotte dal gruppo consiliare in una fitta serie di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

“Abbiamo ascoltato i cittadini e ora portiamo la loro voce dove l’Amministrazione è costretta a rispondere”, dichiarano il Segretario della Lega cerianese Claudio Brenna. “Il disonorevole immobilismo dell’Amministrazione comunale di fronte alla trascuratezza del territorio e a problemi sentiti, come quello dei miasmi industriali, richiede un’opposizione che non solo vigili, ma che pretenda soluzioni immediate. A novembre costringeremo il sindaco e la giunta a prendersi le proprie responsabilità di fronte a ogni singola proposta e richiesta che depositeremo.”

La Lega invita i cittadini a continuare a inviare segnalazioni e a seguire i canali ufficiali, inclusa le pagine social e gli aggiornamenti del gruppo consiliare, per rimanere informati sui testi e sull’esito degli atti che verranno presentati in Comune per il bene e il rilancio di Ceriano Laghetto.

(foto archivio: il gruppo Lega di Ceriano Laghetto)

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