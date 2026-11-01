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SARONNO – Cosa fare dopo la terza media? Proseguono gli appuntamenti (gratuiti e a ingresso libero) dell’iniziativa “Next school 2026”, una “bussola” per orientarsi e scegliere in modo consapevole come proseguire il proprio ciclo di studi.

Il prossimo evento in calendario sarà sabato 7 novembre, dalle 9 alle 17, all’Ipsia Parma in via Mantegazza, 25 con l’Expo di orientamento, iniziativa dedicata ai ragazzi.

Potranno, infatti, conoscere l’offerta formativa degIi istituti di Saronno (liceo S.M. Legnani, liceo G.B. Grassi, Itis G. Riva, Itc G. Zappa, Ipsia A. Parma, Fondazione Daimon, Istituto Castelli, Istituto Orsoline, Istituto Prealpi, Ial Lombardia) e delle scuole del territorio (liceo artistico P. Candiani, liceo musicale e coreutico P. Baush e istituto P. Verri di Busto Arsizio; liceo artistico F. Melotti di Lomazzo; istituto Don L. Milani di Tradate; istituto agrario L. Castiglioni di Limbiate; CIOFS di Castellanza e Cesano Maderno; AFOL di Cesate; liceo e istituto tecnico P. Levi di Bollate).

Sempre per i ragazzi giovedì 19 novembre si terrà il secondo appuntamento, dalle 15 alle 17.30, allo Spazio Giovani Be Net 2 di via Benetti, 2. All’incontro si parlerà di “Sogni e paure nella scelta della scuola”. E’ gratuito, ma per partecipare occorre la prenotazione (per informazioni e prenotazioni [email protected]).

Martedì 24 novembre, si terrà l’ultimo appuntamento, stavolta dedicato ai genitori. L’aula magna dell’Itis Riva di via Carso, 10, dalle 20.30- 22.30, ospiterà l’incontro dal titolo “Istruzione tecnica, se la conosci la scegli”.

Relatori: Monica Maria Zonca (dirigente dell’Itis Riva), Luca Belotti (referente orientamento UST Ufficio scolastico territoriale), Raffaele Tozzi (ITS Lombardia Meccatronica) e Michele Martello (HR Manager Polymers & Automation Cannon Engineering Group). anche per questo appuntamento l’ingresso è libero e gratuito.

01112026