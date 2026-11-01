Calcio

SARONNO – Un nuovo inno per accompagnare il Fbc Saronno e i suoi tifosi. La società biancoceleste ha pronto il brano dedicato alla squadra e in queste ore ne è stata diffusa sui social un’anteprima, accompagnata da un video con suggestive immagini dei calciatori dell’attuale formazione saronnese impegnati sul terreno di gioco.

Il testo celebra i colori biancocelesti, il senso di appartenenza alla squadra e l’ambizione di arrivare sempre più in alto. Un messaggio di entusiasmo e fiducia nel futuro, pensato per coinvolgere i sostenitori e accompagnare il cammino del club. Le immagini dei giocatori in azione fanno da sfondo alla musica, creando un collegamento tra la tradizione calcistica cittadina e il presente del Fbc Saronno. L’anteprima diffusa online rappresenta un primo assaggio del nuovo inno, destinato a diventare un ulteriore elemento di identificazione per la squadra e i suoi tifosi.

Intanto oggi, domenica 1 novembre, il Fbc Saronno torna in campo nel campionato di Eccellenza, girone A. La formazione allenata da Danilo Tricarico è attesa dalla trasferta contro la Vergiatese, allo stadio di via Uguaglianza a Vergiate, con calcio d’inizio alle 14.30.

Classifica: Legnano 19 punti; Rhodense 17; Baranzatese 16; Caronnese 14; Barona 13; Sedriano 11; Tribiano e Vergiatese 10; Fbc Saronno 9; Academy Calvairate 7; Lentatese 6; Aurora Cantalupo e Besnatese 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago 2.

(foto Andrea Elli: un giocatore del Fbc Saronno in azione)

01112026