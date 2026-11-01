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GERENZANO – A cinquant’anni da un’impresa che ha segnato la storia del calcio italiano, Gerenzano si prepara a ricordare il Torino campione d’Italia del 1976, protagonista di uno degli scudetti più significativi della storia granata. L’appuntamento è per sabato 14 novembre alle 15 nella sala consiliare del municipio, in via Duca degli Abruzzi 2, con l’incontro dal titolo Torino 1976, un’impresa unica e forse irripetibile.

L’iniziativa sarà un’occasione per ripercorrere quella stagione e riflettere sul calcio di una volta, sui suoi valori e sui principi che figure come Gigi Radice hanno cercato di trasmettere alle nuove generazioni.

Ospite dell’incontro sarà Nerina Radice, moglie di Gigi Radice, allenatore di quella squadra protagonista della conquista dello scudetto. La sua testimonianza diretta permetterà di approfondire i ricordi e il contesto di un’impresa rimasta nella memoria dei tifosi granata.

A intervistarla sarà Alfredo Mariotti, del quotidiano online VareseNews, come indicato nella locandina dell’evento.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gerenzano, si propone così di riportare al centro non soltanto il risultato sportivo, ma anche il significato di una stagione entrata nella storia del Torino, a mezzo secolo dalla conquista del titolo tricolore.

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