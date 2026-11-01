Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 31 ottobre, ci sono gli interventi per migliorare la viabilità tra Saronno e Solaro, la bocciatura in consiglio comunale della mozione sull’ex Isotta Fraschini e l’arrivo degli chalet trentini in piazza Libertà.

Nuove rotatorie e corsie aggiuntive sono al centro degli interventi lungo la Saronno-Monza, nel tratto tra Solaro, Saronno e lo svincolo autostradale di Origgio-Uboldo. La strada è percorsa mediamente da circa 24 mila veicoli al giorno. Tra i lavori in corso ci sono la rotatoria tra via Parma e via Gorizia e l’ampliamento di quella tra via Varese, via Parma e viale Lombardia. Già completata, invece, la nuova corsia all’incrocio tra via Galli e viale Europa.

Il consiglio comunale ha respinto la mozione presentata dalla consigliera Novella Ciceroni per chiedere chiarimenti sui tempi e sulla trasparenza dell’iter di approvazione del Piano integrato di intervento dell’ex Isotta Fraschini. Il documento ha ottenuto 5 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astensioni. Il prossimo passaggio sarà la commissione urbanistica del 3 novembre, mentre l’11 e il 12 novembre il consiglio esaminerà le osservazioni e le relative controdeduzioni.

Un angolo di Trentino nel centro di Saronno, con chalet di legno e bancarelle dedicate ai prodotti tipici, soprattutto gastronomici. La manifestazione Trentino in piazza anima piazza Libertà per tutto il fine settimana. Gli espositori saranno presenti anche oggi, sabato 31 ottobre, e domani, domenica 1 novembre, dalle 9.30 alle 19.30, per proporre ai visitatori specialità e produzioni legate alle tradizioni trentine.

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