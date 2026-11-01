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SARONNO – Domenica 1 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno è attesa una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube in più al mattino. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 13°C. I venti soffieranno moderati da Est al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà asciutto nel Saronnese, ma le temperature saranno in calo rispetto ai 16 gradi previsti per sabato. Nel corso della giornata si alterneranno nuvole e schiarite, con una massima che non supererà i 13 gradi. Da segnalare anche il vento moderato, previsto sia al mattino sia nel pomeriggio.

In Lombardia la giornata inizierà con una diffusa nuvolosità e qualche debole pioggia sulle basse pianure orientali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi orientali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso delle ore, mentre in serata sono attesi ampi e rapidi rasserenamenti. Sulle basse pianure occidentali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con schiarite dal tardo pomeriggio. Sulle Prealpi occidentali sono previsti deboli piovaschi nel pomeriggio, seguiti da un miglioramento serale. Sulle Orobie si alterneranno nubi e schiarite, mentre sulle Alpi Retiche prevarrà il sereno o il poco nuvoloso. I venti saranno deboli da Nordest e lo zero termico si attesterà intorno ai 1750 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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