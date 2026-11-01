Calcio

SARONNO – Match clou domenicale quello di serie D, c‘è il derby Varesina-Varese, oggi alle 14.30 all’Elmec stadium di Venegono Superiore (ingresso da via Monte Rosa). Arbitro Bonaventura Corti di Prato (assistenti Antonio Masciello di Ravenna e Giuseppe Dellacquila di Barletta). Si gioca per la 10′ giornata.

Si è giunti alla 8’ giornata nei campionati minori, inizio alle 14.30 salvo dove diversamente indicato. In Eccellenza Lentatese-Aurora Cantalupo con arbitro Valerio Razvan Labbrodoro di Gallarate (David Tirloni di Treviglio e Hoang Leonardo Timoni di Busto Arsizio), Tribiano-Caronnese con arbitro Antonio Tarli di Ascoli Piceno (Alessandro Piccolini della sezione Lomellina e Samuele Cometti di Bergamo) e Vergiatese-Fbc Saronno con arbitro Gianluca Corvino di Bergamo (Gabriele Fundarò di Lecco e Nicola Belotti di Chiari). Alle 15 Ardor Lazzate-Baranzatese con arbitro Marco Viggiani di Lovere (Michele Galli di Lecco e Matteo Musiu di Cremona),

In Promozione Sc United-Accademia Bmv con arbitro Andrea Mazza di Milano (Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Roberta Santoro di Seregno), alle 15 Universal Solaro-Ceriano Laghetto con arbitro Ivan Nico Gabriele di Bergamo (Andrea Brasca di Seregno e Van Tuan Calini di Legnano)., alle 16.30 Sestese-Rovellasca 1910 con arbitro Mattia Ferrari di Lodi (Francesco Pullara di Varese e Matteo Rodigari di Varese).

In Prima categoria Accademia Verbano-Tradate con arbitro Alessandro Gennaro Scarola di Gallarate e Cistellum-Laveno Mombello con arbitro Gabriele Ghisetti di Crema.

In Seconda categoria girone G alle 15 Libertas San Bartolomeo-Gerenzanese; nel girone K alle 15 Victor Rho-Dal Pozzo; nel girone V Equipe Garibaldi-Azzurra Mozzate, Union Villa Cassano-Amor Sportiva, alle 15 Pro Juventute-Arsaghese. Nel girone R Vedano-Cogliatese e Rondò Dinamo-Cgds Misinto.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno)

01112026