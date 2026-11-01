Comasco

ROVELLO PORRO – Da Regione Lombardia 505.000 euro destinati alla ciclovia EuroVelo 5 nel Comasco e alla manutenzione delle piste ciclopedonali della provincia di Varese. I due provvedimenti sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente. Dei fondi integrano il progetto in accordo con il Consorzio Parco del Lura: la Regione stanzia, infatti, ulteriori 440.000 euro per consentire il completamento del progetto realizzato dal Consorzio lungo la direttrice della EuroVelo 5. Con questa integrazione, il finanziamento regionale complessivo sale da 2.800.000 a 3.240.000 euro.

Come spiegano dalla Regione l’opera prevede la realizzazione di nuovi tratti ciclopedonali nell’area compresa tra Grandate, Rovello Porro e Misinto (località Cascina Nuova/Bosco S. Andrea), di opere di attraversamento del fiume Lura e interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture esistenti. Il completamento dei lavori è previsto entro il 2027.

Via libera anche all’accordo tra la Regione e la Provincia di Varese per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria delle piste ciclopedonali provinciali.

In particolare, è prevista la riqualificazione della pavimentazione esistente con il contestuale rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il contributo regionale ammonta a 65.000 euro e sarà destinato in particolare alla dorsale ciclopedonale della Valle Olona.

“Regione Lombardia continua a investire nella mobilità dolce, una componente sempre più importante della programmazione infrastrutturale e ambientale dei nostri territori”, commenta l’assessore Lucente.

“I due provvedimenti condividono obiettivi per noi strategici: aumentare la sicurezza dei percorsi e renderli sempre più connessi al resto della rete della mobilità sostenibile”, aggiunge.

“Gli interventi approvati contribuiranno a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture ciclabili. Particolarmente significativo è il completamento del collegamento tra la rete del Parco del Lura e quelle del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, oltre al rafforzamento delle connessioni con i principali nodi del trasporto pubblico”, conclude.

01122026