Cronaca

SARONNO – Una giovane donna di 22 anni è stata investita da un veicolo nel pomeriggio di ieri, sabato 31 ottobre, in via Roma a Saronno, nei pressi della intersezione con via Manzoni. L’incidente si è verificato poco dopo le 16, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è stato lanciato alle 16 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno. La giovane è stata assistita dal personale sanitario e successivamente trasportata all’ospedale di Saronno, dove è stata trasferita in codice giallo, non è apparsa in pericolo.

Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sul veicolo coinvolto e sulle cause dell’incidente.

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(foto archivio)

01112026