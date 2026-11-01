Calcio

SARONNO – Un albero ormai di notevoli dimensioni cresce tra i gradoni di cemento dello stadio comunale Colombo Gianetti, simbolo del degrado che da anni interessa la gradinata scoperta dell’impianto sportivo. A richiamare l’attenzione sulla situazione sono i tifosi del Fbc Saronno, preoccupati per i danni che le radici potrebbero provocare alla struttura. «Gli alberi sono da proteggere, ma per favore tagliate quella pianta!», è l’appello dei sostenitori biancocelesti. La vegetazione spontanea si è fatta strada tra i gradoni, già deteriorati dal tempo e dalla mancanza di manutenzione.

La gradinata, con una capienza originaria di 2.200 posti, è chiusa e inagibile da molti anni. Negli anni Novanta, quando il Saronno militava in serie C, ospitava migliaia di spettatori ed era teatro delle sfide tra le tifoserie di casa e quelle ospiti. Da allora il settore è progressivamente caduto in abbandono, tra recinzioni arrugginite, cemento deteriorato e piante cresciute spontaneamente. Nel 2023 erano stati gli stessi tifosi a intervenire per ripulire gli spalti dalle sterpaglie, ma la vegetazione è successivamente tornata.

Lo stadio Colombo Gianetti, inaugurato nel 1931 e ristrutturato nel 1990, dispone sulla carta di 4.200 posti complessivi, buona parte dei quali inutilizzabili. Gli interventi effettuati tra il 2017 e il 2018 avevano consentito di recuperare la tribuna coperta, mentre la gradinata scoperta continua ad attendere una riqualificazione.

01112026