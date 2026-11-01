Saronnese

SARONNO – Il fine settimana del Saronno Rugby è stato ricco di soddisfazioni, con i ragazzi dell’Under 12 protagonisti alla Festa del Rugby di Oleggio (Novara), dove domenica 25 ottobre hanno conquistato cinque vittorie in altrettante partite. I giovani atleti si sono imposti contro le formazioni di casa, i Lupi di Cinisello Balsamo, i Chicken Rozzano e il Gattico. Oltre ai risultati, la squadra ha mostrato buone capacità offensive e una difesa organizzata, confermando il lavoro svolto con lo staff tecnico. Una prestazione maturata in un contesto di sportività e condivisione, valori centrali nel rugby giovanile.

Sabato 24 ottobre sono invece scesi in campo i Lemuri, la squadra di Rugby Touch nata dall’iniziativa di alcuni papà desiderosi di condividere la passione per questo sport. Il gruppo ha ottenuto tre vittorie in un torneo del territorio, proseguendo il proprio percorso con impegno e spirito di squadra.I risultati del fine settimana confermano la vitalità delle diverse attività del Saronno Rugby e l’impegno di atleti, allenatori e famiglie nella crescita del movimento locale, che oggi conta più di cento tesserati.

Tra le prospettive di sviluppo resta anche la disponibilità di strutture adeguate: poter contare su un campo in erba rappresenterebbe un’importante opportunità per sostenere l’attività sportiva in sicurezza e favorire l’ulteriore crescita della società.

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