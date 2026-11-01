“Silent Books” in biblioteca a Solaro
1 Novembre 2026
SOLARO – Si intitola “Il diritto di leggere: Silent Books” l’iniziativa in programma sabato 7 novembre, alle 10.30, al Polo culturale Regina Elena di piazza Cadorna.
La biblioteca comunale organizza un momento speciale dedicato alla lettura e all’inclusione: sarà proposta una lettura di “silent book” curata da Luca Testi e sarà presente un interprete di Lingua italiana dei segni (LIS) per garantire la massima accessibilità a tutti i partecipanti.
Come spiegano dalla biblioteca i “silent books” sono libri senza parole che danno voce all’immaginazione. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 anni in su e l’ingresso è libero. L’invito è di partecipare condividendo un’esperienza di cultura e inclusione.
L’iniziativa è una delle attività promosse con il supporto di Comune di Solaro, Lettori alla Pari, edizioni La Meridiana e il contributo di Regione Lombardia e Csbno.
01112026