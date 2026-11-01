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CARONNO PERTUSELLA – Un connubio tra arte, memoria storica e impegno civile trova spazio nell’agorà del palazzo municipale di Caronno Pertusella in piazza Aldo Moro, 1. L’esposizione è promossa in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, potrà essere visitata la mostra intitolata “Tra penne e pennelli – Giulio Bedeschi e Giovanni Magrin: amici, Alpini, Artisti”.

La mostra, curata dal Museo 1914-1945, potrà essere visitata fino al 5 novembre negli orari di apertura degli uffici comunali; l’ingresso è gratuito.

Nella serata del 4 novembre, dalle 20.45, l’appuntamento sarà in piazza Aldo Moro per un momento di raccoglimento in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Al termine potrà essere visitata la mostra con la testimonianza storica degli Alpini sul loro ruolo nella guerra, mentre all’esterno, davanti al municipio, ci saranno castagne e vin brulè.

01112026