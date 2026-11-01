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TRADATE – Lavori urgenti al cimitero cittadino, sul lato della Varesina, dove si è reso necessario un intervento per ripristinare la copertura di un blocco di loculi recentemente divelta. A darne notizia è il vicesindaco Franco Accordino, che ha pubblicato un avviso sui social per informare i cittadini e spiegare le ragioni dell’intervento.

Il problema riguarda la copertura di una delle strutture che ospitano i loculi, il cui danneggiamento ha reso necessario procedere rapidamente con i lavori, soprattutto per evitare ulteriori infiltrazioni d’acqua.

«Purtroppo siamo costretti a intervenire urgentemente per reinstallare la copertura del blocco loculi recentemente divelta», ha spiegato Accordino, sottolineando che l’operazione non poteva essere rimandata. «Questo lavoro era indispensabile farlo subito per evitare altre pesanti infiltrazioni», ha aggiunto il vicesindaco.

L’intervento comporta alcuni disagi per chi si reca al cimitero, in relazione ai quali Accordino ha rivolto le proprie scuse ai cittadini. I lavori sono dunque finalizzati a ripristinare la protezione della struttura e a prevenire ulteriori danni provocati dall’acqua.

(foto archivio)

01112026